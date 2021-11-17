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Неужели вместе? Егор Крид публично поцеловал Настю Ивлееву

Певец стал новым гостем шоу «Королевские кобры».

Неужели вместе? Егор Крид публично поцеловал Настю Ивлееву
Егор Крид. Фото: globallookpress.ru

Егор Крид публично поцеловал Настю Ивлееву. Певец стал новым гостем YouTube-шоу блогерши «Королевские кобры». Крид выложил видео со съемок выпуска с его участием в stories своего Instagram. На кадрах можно увидеть, как пара открыло флиртует под шумное одобрение публики.

Фото Егора Крида и Анастасии Ивлеевой
Егор Крид и Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/egorkreed

Напомним, что Анастасия Ивлеева развелась с рэпером Элджеем в августе этого года. По словам бывших супругов, расстались они мирно и без скандалов.

Большинство совместно нажитого имущества отошло блогерше. Сейчас и Ивлеева, и Элджей свободны. У них нет постоянных партнеров, однако ходят слухи о мимолетных романах.

Также ореол загадочности вокруг личной жизни Егора Крида. Ему приписывали романы с певицей Ольгой Серябкиной, тиктокершами Валей Карнавал и Диной Саевой. Сейчас ходят слухи о взаимной симпатии с певицей Клавой Кокой.

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Анастасия ИвлееваЕгор КридИвлеева новостиКлава КокаЭлджей