«Прокатились до магазинчика»: Ирина Агибалова из «Дома-2» провела время с внуками от старшей дочери Риты

Знаменитая телебабушка Ирина Агибалова на Кипре наслаждается общением с Митей и Бэллой.

У бывшей участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой четверо внуков. Каждая из дочерей Ирины Александровны Ольга и Рита осчастливили родителей по два раза.

Сейчас Ирина Агибалова и ее муж Юрий живут недалеко от младшей дочери Риты на Кипре. Пара перебралась туда летом этого года, купив особняк в турецкой части острова.

Теперь бабушка с дедушкой могут видеться с внуками от младшей дочери тогда, когда они этого пожелают. Митя и Бэлла часто бывают в гостях у Ирины и Юрия Агибаловых.

Ирина Александровна даже возит внуков в магазин за покупками.

В сторис микроблога она рассказала о шопинге с Митей и Бэллой.

«Мы сегодня прокатились до магазинчика, купили палатку детям», — говорит в кадре Ирина Агибалова. «И качельку», — добавила Бэлла.

В кадре Ирина Александровна запечатлела подросших внуков. Митя уже настолько большой, что ему разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля, мальчик сидит рядом с бабушкой. А Бэлла пока на заднем.

Напомним, Митя – старший сын Риты Агибаловой. Он стал первым ребенком, рожденным на проекте «Дом-2». С его папой Женей Кузиным Рита рассталась, позже выйдя замуж за перспективного финансиста Павла Марсо. Во втором браке Рита родила дочку Бэллу.

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