«У меня нет конкурентов»: Милославская рассказала о соперничестве среди актеров

Стася Милославская рассказала о соперничестве среди актеров. Безусловно, кино и театр — конкурентная среда, однако актриса предпочитает соревноваться сама с собой.

«Мне везет на партнеров в кино и театре — все меня поддерживают. Большие артисты — большие люди, и они никогда не забывают о том, что тоже когда-то начинали. В любом случае это конкурентная среда, и тут вопрос, как к этому относиться. Я долгое время говорила, что у меня нет конкурентов не потому, что я лучше, а потому, что не хочу существовать в этой системе координат. Мое от меня не уйдет, а чужого мне не надо. Я борюсь только с собой. Когда бывает простой в работе, иногда появляются мысли, что я никому не нужна, но это все минутная слабость», — рассказала Милославская изданию Grazia.

Актриса служит в Театре имени Ермоловой. 20 ноября состоится премьера спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно» режиссера Олега Долина. Стася Милославская сыграет на одной сцене с Олегом Меньшиковым.

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