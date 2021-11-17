На закрытую вечеринку: постройневшая Ира Пинчук из «Дома-2» оголила живот в мини-юбке и кроп-топе на тонких бретелях

Бывшая участница проекта Ира Пинчук щеголяет в открытых нарядах в Дубае.

Ставшая мамой в июле этого года экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук начала заниматься восстановлением своей фигуры.

Сейчас вместе с мужем Араем Чобаняном и сыном Давидом Ира Пинчук временно живет в Дубае. Здесь семейство намерено переждать московскую зиму, в конце которой планирует вернуться на родину.

В Дубае пара снимает квартиру в элитном ЖК, где есть собственный фитнес-клуб. Ира Пинчук и Арай Чобанян систематически наведываются туда ради тренировок.

И они уже приносят свои результаты, которые Ира Пинчук с удовольствием демонстрирует в микроблоге.

Вечером в среду Ира и Арай собрались на закрытую вечеринку в Дубае. Ради нее Ира Пинчук привела себя в идеальный порядок.

Вымыла голову, нанесла макияж, близкий к натуральному, и облачилась в облегающий и даже провокационный наряд черного цвета.

Ирина Пинчук предстала в кроп-топе на тонких бретелях и мини-юбке, которая туго обтянула ее ягодицы.

Наряд открыл животик Ирины и покатые плечи, демонстрируя, что молодая мама находится уже практически в идеальной форме.

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