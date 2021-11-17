«А грудочки сейчас чпоньк!»: жена Цекало с трудом уложила пышный бюст в бра и показала, как это выглядит

Молодая жена Александра Цекало художница Дарина Эрвин любит рисовать обнаженную натуру. Да и свое тело звезда совсем не прячет от публики.

Ее роскошные бедра и грудь внимательные подписчики уже изучили вдоль и поперек, ведь наряды знойной брюнетки – один сексуальнее другого. А их открытость просто поражает воображение.

В личном блоге Дарина Эрвин выставила сексуальные кадры, продемонстрировав свою пышную грудь в нюдовом, явно тесноватом бра во всей красе. Остается только догадываться, как Дарина смогла уложить свою плоть в этот маленький кусочек ткани.

«А грудочки сейчас чпоньк! И выпадут!», «Дюже сексуальная мадам», «Ух, раздери меня медведь! Красавица и такая сексуальная!», «Завидую я Саше», — прокомментировали люди это зрелище.

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