«А какое платье!»: Дарья Пынзарь покрасовалась в экстремальном мини, туго обхватившем ее стройный стан

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь несколько месяцев назад сумела похудеть на десять килограммов и успешно удерживает свой вес.
Не прибавлять лишнего Дарье Пынзарь помог и недавний переезд в новую квартиру в Аланье.
Собственник жилья поставил Дарью Пынзарь перед фактом, заявив, что продал апартаменты, и ей пришлось срочно искать новую квартиру и самой организовывать переезд.
Муж Дарьи Сергей Пынзарь все это время был не с семьей. Из-за стресса и хлопот блондинка сбросила еще пару килограммов.
Но зато теперь Дарья Пынзарь запросто демонстрирует наряды, которые плотно облегают ее фигуру. И ни одной компрометирующей складочки на ее теле рассмотреть невозможно даже под микроскопом.
Дарья Пынзарь поделилась в сториз микроблога видео, на котором запечатлено, как она красуется перед зеркалом в роскошном маленьком черном платье. Мини настолько экстремально, что кажется, вот-вот — и из-под него покажутся трусики.
«А какое платье!» — подписала Дарья Пынзарь кадры.
Наряд плотно обхватил ее стройный стан, визуально делая и без того худенькую Дарью Пынзарь еще субтильнее.
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