«А какое платье!»: Дарья Пынзарь покрасовалась в экстремальном мини, туго обхватившем ее стройный стан

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь несколько месяцев назад сумела похудеть на десять килограммов и успешно удерживает свой вес.

Не прибавлять лишнего Дарье Пынзарь помог и недавний переезд в новую квартиру в Аланье.

Собственник жилья поставил Дарью Пынзарь перед фактом, заявив, что продал апартаменты, и ей пришлось срочно искать новую квартиру и самой организовывать переезд.

Муж Дарьи Сергей Пынзарь все это время был не с семьей. Из-за стресса и хлопот блондинка сбросила еще пару килограммов.

Но зато теперь Дарья Пынзарь запросто демонстрирует наряды, которые плотно облегают ее фигуру. И ни одной компрометирующей складочки на ее теле рассмотреть невозможно даже под микроскопом.

Дарья Пынзарь поделилась в сториз микроблога видео, на котором запечатлено, как она красуется перед зеркалом в роскошном маленьком черном платье. Мини настолько экстремально, что кажется, вот-вот — и из-под него покажутся трусики.

«А какое платье!» — подписала Дарья Пынзарь кадры.

Наряд плотно обхватил ее стройный стан, визуально делая и без того худенькую Дарью Пынзарь еще субтильнее.

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