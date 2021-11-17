«Волшебный бранч в Дубае»: Нюша посетила с мужем светский раут в анималистичном платье и тапках

Певица Нюша перебралась с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой в Дубай. Здесь артистка намерена родить своего второго ребенка и пожить первое время, пока он будет совсем маленьким.

Звезда объяснила фолловерам, что с трудом переносит холод, а с малышом — тем более. Да и первый опыт с дочерью, когда она рожала в Майами, прошел удачно.

Нюша во время беременности не расстается с прежним активным образом жизни, привычками и даже нарядами. Знаменитость по-прежнему любит носить обтягивающие и короткие платья. Одно из таких она примерила на светский вечер с мужем.

Нюша подобрала наряд с анималистичным принтом, который сильно выделил ее животик, а вот обувь звезда выбрала простую и удобную, как это делают все беременные — обычные шлепанцы без каблука.

«Волшебный бранч в Дубае», — подписала она обнародованные в Сети кадры.

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