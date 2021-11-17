Мамина модница: младшая дочь Бородиной появилась на обеде в свитере-«лапше» цвета лепестков ромашки

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина наряжает Теону Омарову по моде даже дома.

Телеведущая и участница шоу «Ледниковый период» Первого канала Ксения Бородина известна своей любовью к моде.

Звезда пристально следит за всеми последними трендами и старается им следовать, исправно пополняя свой гардероб стильными новинками.

К хорошей одежде Ксения Бородина приучает и своих дочерей — Марусю и Теону. Младшая наследница звезды уже неплохо разбирается в трендах и даже выходит на подиумы вместе со старшей сестрой.

Красиво и стильно Ксения Бородина наряжает дочерей не только ради выхода в свет. Модно ее девочки одеты и тогда, когда остаются дома.

В микроблоге Ксения Бородина поделилась снимком младшей дочери Теоны, на котором та запечатлена во время обеда на кухне. Перед Теоной две глубокие чашки и опустошенный стакан сока.

«Вот попробуй ее заставь съесть суп, — посетовала Ксения Бородина. — Обожает фрукты, может миску съесть за раз, обожает макароны и сосиски, пиццу. Рыбу не заставить, а мясо обожает, может взрослую порцию съесть».

На домашнем обеде Теона Омарова предстала в модном в этом сезоне свитере-«лапше» цвета лепестков ромашки. Кофта в рубчик светлого оттенка очень идет голубоглазой Теоне, что и отметили подписчики Ксении Бородиной.

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