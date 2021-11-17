«Я не готова служить театру»: Стася Милославская рассказала о своем отношении к сцене

Стася Милославская рассказала о своем отношении к театру. Пока актриса училась в институте, она служила в двух театрах. После окончания вуза не осталось ни одного.

В Театр Пушкина, куда вчерашняя студентка мечтала попасть, ее не брали. Тогда артистка занялась съемками в кино и много путешествовала.

«Тогда я думала, что театр не особо мне и нужен. Но потом позвонил режиссер Максим Диденко и пригласил в спектакль «Текст», который он ставил в Театре Ермоловой. Я согласилась. А после Олег Евгеньевич Меньшиков сказал: «А давай к нам на постоянку!» И я осталась», — поделилась Милославская с изданием Grazia.

27-летняя актриса приняла участие в постановке «Утиная охота», стала выпускать свои спектакли. Сейчас Стася Милославская задействована в спектакле «Двенадцатая ночь, или Все что угодно» режиссера Олега Долина.

«Я в этом театре уже четвертый год и понимаю, что он мне нужен. У спортсменов есть зал, где они работают над собой и готовятся к разным соревнованиям, а у актеров – театр. Он очень дисциплинирует. Я не готова служить театру, мне важно, чтобы оставалось время на кино и себя, и, к счастью, Олег Евгеньевич это понимает и с ним всегда можно договориться», — рассказала артистка.

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