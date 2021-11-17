Поддержал после смерти мамы: помирившиеся Александр и Никита Малинины споют дуэтом на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Уже в ближайшее воскресенье, 21 ноября, на Первом канале состоится премьера шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором примут участие семейные дуэты.

Впервые за много лет на одной сцене споют Александр и Никита Малинины. Помирившиеся после многолетней ссоры, сейчас они готовы слушать друг друга и вновь завоевывать любовь поклонников.

Отец и сын Малинины поссорились в начале 2000-х годов, когда одержавший победу в проекте «Фабрика звезд-3» Никита Малинин отказался сотрудничать с третьей женой отца Эммой. Она хотела стать продюсером пасынка, который в тот момент был очень популярен.

«Мы друг друга не поняли и разошлись. А потом как-то благодаря родной крови притянулись, встретились, поговорили нормально, по-мужски. Все эти старые обиды отбросили», — говорил Никита Малинин.

Его отношения с отцом потеплели еще больше, когда не стало мамы Никиты, первой жены Александра Малинина, Инны Курочкиной. Она умерла в 2020 году. Александр Малинин тогда очень поддержал сына.

«Вытащил меня в Мюнхен. Мы несколько дней гуляли по городу, катались на велосипедах, я смог немного развеяться, за что очень благодарен отцу», — приводит высказывание Никиты Малинина «Комсомольская правда».

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