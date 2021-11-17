В дутом пуховике: Месхи привел подросшую дочку Климовой на шоу «Ледниковый период»

Гела Месхи является популярным актером. В его копилке десятки ролей в кино. Примечательно, что он до недавнего времени был завидным холостяком. После развода с Екатериной Климовой артист не появлялся на публике с девушками.

Свободное время он часто посвящал дочке Изабелле, которой уже шесть лет. Но в этом году Гела принимает участие в «Ледниковом периоде». Его напарницей стала Яна Хохлова.

Теперь актер часто подогревает слухи, что встречается с фигуристкой. А на очередные съемки ледового проекта он привел свою дочку.

В соцсети артист поделился кадром, на которой Изабелла в дутом пуховике с принтом и пуховых штанах стоит рядом с Татьяной Тарасовой — главной судьей на шоу. У девочки были два хвостика. Возможно, что она тоже захотела кататься на коньках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит малышка. Многие посчитали, что она растет копией мамы. «Здорово, дочуля пришла болеть за папу», «Главная папина болельщица!», «Лапушка какая», «Сладкая булочка», «Ах, ты маленькая Белочка, папина девочка, пришла папу поддержать! Красотка!», «Очень похожа на папу!», «Такая она прелестная, мамина копия», — прокомментировали пост подписчики.

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