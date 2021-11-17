«Это супертренд!»: Валерия выбрала для променада брюки, которые скоро станут хитом сезона

Певица Валерия в последнее время тяготеет к динамичным образам. Особенно это заметно в ее повседневных луках.

Вот и на этот раз артистка вышла на променад в мобильном пальто в клетку, которое хорошо будет смотреться и с брюками, и с платьями. С ним она сочетала бейсболку, брюки со штрипками и броги. Шею звезда украсила шарфом, завязав его спереди.

Стилист Анастасия Стар прокомментировала стайл певицы специально для Teleprogramma.pro.

«На этот раз стилисты Валерии постарались на славу! Мне нравится все: пальто в клетку правильной длины, брюки со стрелками и штрипками, броги на платформе, базовая сумка жесткой формы и шарф, завязанный будто это свитер.

Такой комплект пойдет на любой возраст и практически любую комплектацию.

Единственное, что мне хочется исправить — это кепка. Подобная модель смотрится грубо и слишком молодежно, даже можно сказать мужественно. Заменим ее на классическую бейсболку того же черного цвета только со скругленным козырьком и получим образ более мягкий и женственный.

Особо отмечу брюки — это супертренд! А вертикальная полоска посередине удлиняет рост и вытягивает силуэт. Берите на заметку и экспериментируйте!» — сказала Анастасия Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель — 2. ДНК стилей».

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