Бассейн, джакузи и свой пляж: Валя Карнавал похвасталась виллой, в которой остановилась на Мальдивах с мамой

Звезда Сети пока не завела парня и любит путешествовать с родственниками.

Валя Карнавал улетела на Мальдивы в компании мамы, которая в отличие от жгучей брюнетки оказалась блондинкой миловидной и интеллигентной внешности.

Тиктокерша как-то признавалась, что у нее нет парня, а отдыхать с мамой ей нравится. Летом она уже летала с ней в Сочи и решила повторить эту историю.

Для себя и Мамы Валя Карнавал арендовала роскошную виллу на берегу океана, про которую даже сняла блог для социальных сетей. Звезда провела подробную видеоэкскурсию, с гордостью показывая возле дома индивидуальный бассейн с джакузи, часть пляжа, который относится к их личной зоне, уютные комнаты и большую ванную комнату.

Однако главным достоинством арендованной виллы Валя Карнавал считает вид, который открывается из ее окон.

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