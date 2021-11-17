Двое в кепках: Собчак в мятой рубахе и простых сланцах пришла с сыном в парк в Дубае

Ранее Ксения Собчак пожаловалась, что не очень полюбились ей Арабские Эмираты.

Ксения Собчак впервые побывала с сыном Платоном в Арабских Эмиратах, не оценив Дубай в качестве места для отдыха с детьми.

Звезда написала в личном блоге, что с детьми лучше лететь в Египет, а здесь, дескать, все «пластиковое». Однако чуть позже она призналась, что все-таки нашла несколько мест, где можно занять сына.

«Ребенок съездил и в аквапарк, и пингвинов увидел, и какаду покормил — каждый вечер детский выезд в разные классные места», — поделилась с подписчиками Ксения Собчак.

В Instagram она показала фото из одного из парков, на котором запечатлелась с сыном в одном стиле. Оба примерили пляжно-отпускные наряды с бейсболками, рубашки и шорты. Ксения выглядела максимально расслабленной без макияжа, в сланцах и в своей немного помятой одежде.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.