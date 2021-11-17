В одном стиле: Собчак в приталенной блузке и струящейся юбке вышла на красную дорожку с Богомоловым

Ксения Собчак уже давно стала не только телеведущей, но и модницей. Она с юных лет работает на телевидении, а также посещает светские мероприятия, поэтому находит время для подбора новых образов.

С годами ее вкус изменился, поэтому она стала выбирать более сдержанные, но не менее женственные наряды. Блондинка счастлива в браке с Константином Богомоловым. Поклонники считают, что рядом с ним она похорошела.

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Этой осенью Ксения отпраздновала свой юбилей. Она предпочла провести время в Риме с возлюбленным. Потом телеведущая отдохнула в Дубае с сыном Платоном. По возвращению в Москву она вышла в свет с мужем.

Они посетили премьеру фильма «Французский вестник». На красной дорожке Собчак предстала в черной блузке с корсетом и струящейся юбку в цветочек. Лук дополнили очки в оправе и сумка с винным оттенком.

В одном стиле с ней оделся Богомолов. Он был в черном костюме и футболке. Режиссер обнимал за талию свою возлюбленную. Пара восхитила публику и поклонников.

«Ох, какой наряд», «Ксюша прям роковая красотка», «Как идет это образ, стиль», «Константин такой обходительный», «Видно, что счастливы вместе», «Ксения прям цвете», «Прям очень красиво! Наряд заворожил», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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