«Есть над чем работать»: ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, когда вернется в эфир

Экс-участница реалити-шоу Дарья Пынзарь честно призналась, что недовольна тем, как она выглядит в кадре.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, которая с некоторых пор вместе с мужем Сергеем стала ведущей этого реалити-шоу, уже довольно долго находится с сыновьями в турецкой Аланье и не появляется на телестройке.

Поклонникам Дарьи Пынзарь такое положение дел показалось подозрительным. Они уже решили, что блондинку уволили с проекта.

«Не получилось быть ведущей на «Доме-2»?» — поинтересовались у Дарьи подписчики во время интерактива.

Та им честно ответила, что она действительно не довольна собой в роли телеведущей. Но это вовсе не означает, что Дарья Пынзарь бросила работу и не вернется на «Дом-2».

У нее был отпуск, который подходит к завершению. И уже в ближайшее воскресенье Дарья Пынзарь будет снимать сториз на «Поляне».

«Если вы хотели узнать, довольна ли я собой в кадре, то честно скажу: «не совсем», — призналась Дарья Пынзарь. – Есть над чем работать, и я это буду делать».

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