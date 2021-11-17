«С мохнатой сыроежкой?»: Клава Кока в трусах-танга провела ладошкой по «пушистому одуванчику»

Певица чуть расставила ноги, да так, чтобы сверкнуть в кадре самым интимным.

Клава Кока стала одной из самых популярных певиц, которым удалось завоевать расположение и любовь молодежи. Только на Instagram поп-дивы подписано более 7,3 миллиона человек.

В своем микроблоге красавица-блондинка публикует не только видеоконтент, делясь творческими планами, но и показывает более «горячие» кадры в мини-бикини. Так, примерив трусики-танга, Клава подчеркнула соблазнительные изгибы своего пышного тела.

Однако фанаты заподозрили певицу в фотошопе. Уж слишком «приплюснутым» выглядело одно полушарие «аппетитной» груди поп-дивы, так, словно Кока пыталась добавить своим «наливным яблочкам» объема, но получилось наоборот. Бюст звезды немного «стиснулся» на фоне сексуальной «ложбинки греха».

«С мохнатой сыроежкой?», «Вроде и кубики пресса видны, но сам животик какой-то округлый! Вздутие, у Коки газы бродят??», «С таким видом, как будто воздух собиралась испортить», «Мда… сексом тут и не пахнет», «Перекормили! Вон какие бока отъела», «Везде своим пушистым одуванчиком тычут», «Грудь-то как отфотошопили, одно полушарие аж прям растеклось», «Купальник для старых дев с бабкинскими панталонами», «Мохрушку свою обтянула», «Зато все подтянуто! Сочно, как ватрушка с медом», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале