«Не могу смириться с прыщами на ее лице»: Собчак ошарашила публику кадрами без фотошопа

Ксения Собчак не стала приукрашивать свою внешность на видео из отпуска.

Ксения Собчак отправилась в длительный отпуск. Вначале она приятно провела время в Милане с мужем Константином Богомоловым и своими приятелями.

А теперь ведущая улетела с сыном Платоном от первого мужа Максима Виторгана в Дубай. Звезда написала в личном блоге, что ей не очень нравится этот курорт для отдыха с ребенком. По ее мнению, он слишком «пластиковый».

Но чуть позже Ксения Анатольевна заявила, что «смирилась с Дубаем и даже немного приняла». Эти слова, но главное — видео, под которым она их написала раззадорили публику.

Многие фолловеры заметили, что они и мечтать не могут о таком «пластиковом» отпуске. Кроме того, не осталась без внимания публики натуральная внешность звезды. Она не стала накладывать на свое изображение в Instagram фильтры и исправлять ее при помощи специальных программ. В итоге люди смогли увидеть проблемную кожу Ксении.

«Ксюша смирилась с Дубаем, а я не могу смириться с прыщами на ее лице крупным планом», «Ну и правильно, что смело показываете лицо без фильтров, так хоть понимание будет, что все, как у всех», «С кожей лица какие-то проблемы», «Макияж делает чудеса с людьми…», «Круто и смело», «Спасибо за естественность!» — написали люди в комментариях.

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