«Три года как вернулась в Москву»: Акиньшина прокомментировала слухи, что живет в Швейцарии

По словам актрисы, столица снова ее любимый и родной город.

Актриса Оксана Акиньшина в Instagram прокомментировала слухи, что до сих пор живет в Швейцарии.

«Любимый город и уже родной за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии. Хотя уже три года как вернулась в Москву». Оксана Акиньшина

Также Оксана Акиньшина поинтересовалась у своих поклонников, какое место они считают своим родным. «А для вас «твой город» — где родились, где работаете, где живете?» — задала она вопрос пользователям.

Напомним, что в 2017 году Оксана Акиньшина уехала со своим тогдашним мужем бизнесменом Арчилом Геловани и сыном Костей в Швейцарию. Сын актрисы обучался в элитной частной школе в этой европейской стране. Акиньшина жила в городке Вилларс в Альпах.

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