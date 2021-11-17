«Пахнуло сервелатом»: Семенович в леотарде на четвереньках утянула живот «колбаской»

Экс-солистка группы «Блестящие» интимно подчеркнула особенности пышной фигуры в купальнике с прорезями со шнуровкой спереди.

Анна Семенович на пляже ошеломила поклонников «горячей» фотосессий, встав на четвереньки. При этом экс-солистка группы «Блестящие» утянула пышные груди-арбузики тонкой тканью лавандового купальника, подчеркнув «сочные» прелести. Также в сексуальном леотарде поп-дива стиснула животик «колбаской», видневшийся в прорези между шнуровкой.

«Пахнуло сервелатом», «Я бы даже сказал, сексуальной колбаской», «Какой округлый животик торчком, миленько», «Просто купальник сидит не по фигуре, эта странная шнуровка на талии, поэтому и живот как колбаса в сетку», «Такое бикини только стройняшкам подойдет, чтобы кости выпирали», «Зато мужикам нравится, говорят у Аннушки отбоя от кавалеров нет, и один богаче другого», «Все своим прелести выпятила, груди-арбузики на виду», «Аппетитная и сочная, как хинкали», — пишут фолловеры.

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