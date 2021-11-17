Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал, какие проекты на телевидении подорвали здоровье певицы

По словам Антона Богославского, у исполнительницы есть серьезная проблема с рукой.

Пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в сторис Instagram озвучил проекты, которые подорвали здоровье его подопечной.

Как отметил Богославский, у Бузовой уже давно наблюдаются серьезные проблемы с рукой. Недавно она делала МРТ, чтобы понять, в чем дело. Ольге Бузовой противопоказано любое напряжение на кисть. За ее состоянием следят врачи.

«Эта и другие травмы появились у Оли после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период». К сожалению, они были настолько сильными, что вылечить их невозможно. То есть они всегда будут давать о себе знать». Антон Богославский

Напомним, что Антон Богославский — правая рука Ольги Бузовой. Она не раз отмечала, что всецело доверяет этому человеку, который трудится в ее команде.

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