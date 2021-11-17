Звезды из КВН, которые не шутят на сцене
Видео
Как дома испечь хлеб из бездрожжевого теста
Видео

Семейные посиделки: Шубская в мерцающем платье по фигуре оттенка «мокрый велосипед» встретила папу

Жена Александра Овечкина отметила в тихом кругу родственников день рождения.

Семейные посиделки: Шубская в мерцающем платье по фигуре оттенка «мокрый велосипед» встретила папу
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

В этом году дочери Веры Глаголевой и Кирилла Шубского Анастасии Шубской пришлось отметить день рождения без мужа. Александр Овечкин отправился на игры, а его супруга улетела в жаркие страны.

На курорте модель организовала торжественный вечер при свечах и с живой музыкой в честь своего 28-летия. Настя встретила за столом папу и сестер от первого мужа Веры Глаголевой Родиона Нахапетова Марию и Анну Нахапетовых.

Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

К ужину Анастасия Шубская нарядилась в силуэтное платье из шелка с эффектом мерцания оттенка «мокрый велосипед». Изящное серебристое колье и сверкающие босоножки завершили ее праздничный лук.

Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр ОвечкинАнастасия Шубскаяновости шоу-бизнеса