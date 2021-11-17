Семейные посиделки: Шубская в мерцающем платье по фигуре оттенка «мокрый велосипед» встретила папу

В этом году дочери Веры Глаголевой и Кирилла Шубского Анастасии Шубской пришлось отметить день рождения без мужа. Александр Овечкин отправился на игры, а его супруга улетела в жаркие страны.

На курорте модель организовала торжественный вечер при свечах и с живой музыкой в честь своего 28-летия. Настя встретила за столом папу и сестер от первого мужа Веры Глаголевой Родиона Нахапетова Марию и Анну Нахапетовых.

К ужину Анастасия Шубская нарядилась в силуэтное платье из шелка с эффектом мерцания оттенка «мокрый велосипед». Изящное серебристое колье и сверкающие босоножки завершили ее праздничный лук.

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