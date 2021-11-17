Муж — это святое: Шубская быстро закончила свои именины, чтобы в халатике тихо посмотреть на игру Овечкина

Анастасия Шубская улетела вместе с отцом Кириллом Шубским, сестрами Марией и Анной Нахапетовыми, сыновьями Ильей и Сережей в отпуск.

Дочь Веры Глаголевой по традиции не стала разглашать места своего отдыха, однако на обнародованных кадрах видно, что это жаркие страны. А вот муж Анастасии Александр Овечкин не смог поддержать жену в столь торжественный день, лишь прислав возлюбленной букет алых роз.

Торжество в честь именин Шубской прошло в спокойной семейной обстановке, но с живой музыкой и красивым выносом торта со свечами. Сразу после него Анастасия сбежала в номер, переоделась в банный халатик и уселась смотреть на супруга, игры с которым показывали по ТВ.

Компанию Анастасии Шубской составили родственники.

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