«Я наказана»: Поклонская объяснила, почему вышла на акцию «Бессмертный полк» с иконой царя

По словам экс-прокурора Крыма, она до сих пор считает, что тогда все верно сделала.

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская во время общения со своими поклонниками в Instagram объяснила, почему в 2016 году вышла на акцию «Бессмертный полк» с иконой царя Николая II.

Прокурор Крыма Наталья Поклонская встала в колонну «Бессмертного полка» с иконой царя-мученика Николая II pic.twitter.com/syGpsKxjSI — Алексей Коновалов (@KorNew) May 9, 2016

«Он не мог быть на Великой Отечественной войне, потому что его раньше убили. Я считаю, что те люди, наши предки, которые погибли за Родину, за веру, защищая наши ценности и свободы, — они все герои». Наталья Поклонская

Как отметила Поклонская, у нее два деда погибли на войне. «Один в 1915 году на Первом мировой войне, а второй в 1917-м — от рук большевиков, новой власти. Они — герои. А за то, что пронесла икону царя, меня уже наказали. Даже письмо было мне из Генпрокуратуры. Оно датировано 22 июня 2016 года. Мне говорили, что мои действия неуместные. Я наказана. Не переживайте. Я рада этому наказанию. Значит — все верно сделала», — заметила Наталья Поклонская.

Напомним, что шествие с портретом царя Николая II Натальи Поклонской в 2016 году вызвало широкий общественный резонанс. Многие не понимали, какое отношение последний российский царь имеет к Великой Отечественный войне.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!