«Не хватило стажа»: Поклонская объяснила, почему не смогла оформить прокурорскую пенсию

Как отметила бывший депутат Государственной Думы, она просто ушла из прокуратуры.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская во время прямого общения с поклонниками в Instagram объяснила, почему не получает прокурорскую пенсию.

«Мне не хватило стажа, чтобы оформить прокурорскую пенсию. Просто ушла из прокуратуры 12 октября. Написала рапорт. Был приказ нового прокурора о моем увольнении». Наталья Поклонская

Как отметила 41-летняя Наталья Поклонская, она еще молодая, поэтому обойдется пока без пенсии. «Не смотрите на мои анкетные данные. Я шифруюсь. Шучу. А то буду говорить, что пишу неправду», — заявила Наталья Поклонская.

Напомним, что в октябре Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным послом России в Кабо-Верде. В ближайшее время она отправится в эту страну на службу.

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