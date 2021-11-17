«Где-то тысячу долларов платят»: Ирина Слуцкая оценила выплаты олимпийским чемпионам в России

Фигуристка Ирина Слуцкая в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ» оценила выплаты олимпийским чемпионам в России. За победу на играх спортсмены получают от государства 4,5 миллиона рублей.

«Эти суммы формирует правительство. Мы не можем сравнивать свою экономическую ситуацию с ситуацией в других странах. Мы должны сказать спасибо, что есть такая сумма, где-то тысячу долларов платят». Ирина Слуцкая

По словам Ирины Слуцкой, очень сложно сравнивать по популярности разные виды спорта. Например, в женскую тяжелую атлетику трудно заманить спонсоров. Поэтому для атлетов из этого вида спорта победа на Олимпиаде чуть ли не единственный шанс поправить свое материальное положение.

Ранее 42-летняя Ирина Слуцкая заявила, что не получает пенсии от государства в отличие от олимпийских чемпионов. При этом она выигрывала на Олимпиадах две медали. Правда, среди них нет золота.

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