Ирина Пегова с взлохмаченными кучерявыми волосами сексуально показала плечико и шейку в Санкт-Петербурге

Звезда призналась, что этот город особенный для нее.

Ирина Пегова — по природе дама пышная с приятными округлыми формами. Однако после участия в прошлом сезоне «Ледникового периода» артистка из-за нагрузок заметно похудела.

Результат понравился и ей самой, и ее почитателям. Хотя многие отмечали, что будут любить ее в любом виде за харизму и доброжелательность.

Тем не менее Ирина стала активно заниматься в тренажерном зале, не забывая про него даже во время отпуска. А ее Instagram стал чаще наполняться фотографиями в спортивных нарядах, купальниках и с привкусом эротики.

На сей раз звезда опубликовала в Instagram секси-кадр с открытой шейкой и плечиком, на котором она позирует с взлохмаченными кучерявыми волосами. Снимок Ирина Пегова сделала в Санкт-Петербурге.

«Город, в котором у меня происходит переворот в сознании! Я на все здесь начинаю смотреть под другим углом! Это мне нравится!» — подписала она фотографию.

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