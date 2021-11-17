«Произошла крутая многоходовочка»: сын Талькова назвал настоящих виновных в убийстве отца

Как отметил наследник музыканта, его папу на самом деле убрали в стиле «наивысших спецопераций».

Сын музыканта Игоря Талькова заявил, что убийство его отца в 1991 году на концерте в Санкт-Петербурге носит чисто политический характер.

«Его убрали абсолютно в стиле наивысших спецопераций. Произошла крутая многоходовочка, все участники этой драки — подставные ребята». Игорь Тальков-младший

По словам Игоря Талькова – младшего, охранник певицы Азизы Игорь Малахов не дегенерат, чтобы при двух нарядах ОМОНа убивать одного из самых известных на тот момент людей страны. Невиновна в той истории и певица Азиза. Она бы не рискнула своей музыкальной карьерой. Администратор Валерий Шляфман, который также под подозрением, итак собирался уезжать в Израиль, сообщает МК.ru.

Напомним, что Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во время концерта в Санкт-Петербурге, за кулисами. Точно до сих пор не установлено, кто произвел роковой выстрел в музыканта.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!