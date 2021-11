«Конец авторитета»: Меган Маркл подорвала к себе доверие

Меган Маркл продолжает разбираться с судебным делом против СМИ, которое опубликовали часть ее переписки с отцом в 2018 году. Речь идет о ресурсе Associated Newspapers Limited (ANL), издателя MailOnline и The Mail on Sunday. На минувшей неделе состоялись слушания в апелляционном суде, во время которых была обнародована переписка экс-актрисы с ее бывшим пиар-менеджером Джейсоном Кнауфом.

Комментатор королевской семьи Анжела Моллард отметила, что этот судебный процесс подорвал доверие к Меган.

«Некоторые комментаторы говорят, что это действительно конец авторитета Меган», — цитирует Моллард Express.

Добавим, ранее эксперты отмечали, что доверие теряет не только Меган, но и принц Гарри тоже.

