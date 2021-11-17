«Ой, когда вырастет, Алле с женихами не совладать»: Лиза Галкина с распущенными волосами похвасталась модными часиками на все запястье

Шоумен Максим Галкин, умиляясь тому, как их с Аллой Пугачевой дочка Лиза любит наряжаться, не раз намекал, что малышка растет маленькой кокеткой. Ну а многие поклонники семьи Примадонны, глядя на дочь певицы с ее артистизмом и харизматичностью, уверены, что, когда Лизочка подрастет, она станет самой завидной невестой. Даже Алла Борисовна шутила по этому поводу, напевая для дочки песенку за пианино.

«А нам нужно допеть, нашу песенку спеть. До чего же хорошо с тобою, Лизок! А мне бы станцевать хотя бы разок. Ну ничего, мы еще станцуем, обязательно станцуем и друг друга на свадьбе поцелуем», — сочиняла на ходу Пугачева.

В спаленке Лизу «подловили» в задумчивости. При этом дочка Аллы Пугачевой успела распустить волосы, видимо, готовилась ко сну. Кстати, малышка похвасталась и модными часиками на все запястье. Такой брендовый аксессуар в девичьем розовом цвете очень понравился Лизе. Свои часики малышка не снимает даже дома.

«Ой, когда вырастет, Алле с женихами на совладать», «Лизок такая модница! Уже и часики ей купили мама с папой», «А волосики-то длинные, блестящие! Ну просто Рапунцель из сказки», «Уроки сделала, косы распустила и спать?», «О чем задумался такой пупсик?», «Ну копия Аллуси», «Милашка», — написали фолловеры.

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