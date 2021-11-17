Слишком плотный график: Меган Маркл и принц Гарри не приедут в Лондон на Рождество

Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские планируют встретиться с королевой на праздниках.

Традиционно с 1988 года вся королевская семья отмечает Рождество и Новый год в Сандрингеме, что в 160 км от Лондона. Ранее сообщалось, что на праздник приедут Меган Маркл и принц Гарри. Герцоги Сассекские, по разным источникам, и сами планировали посетить, наконец-то, Великобританию всей семьей и показать королеве правнучку Лилибет Диану.

«Они очень заняты разными проектами, к тому же у них много новых планов», — заявил Express писатель Стюарт Пирс.

Напомним, на днях Меган Маркл и принц Гарри вновь отметились в Нью-Йорке. Пара посетила гала-концерт в сопровождении восьми телохранителей и фургона с видеонаблюдением.

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