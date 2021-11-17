«Выглядит неряшливо»: Алсу надела тренч — вечную классику, но испортила лук ботинками

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна прокомментировала повседневный образ жены бизнесмена Яна Абрамова, подсказав, как можно «спасти» аутфит, если он безнадежно испорчен. Так, к примеру, певице Алсу «досталось» от имидж-стилиста за визуальную «неряшливость». Артистка сделала слишком много акцентов на щиколотке, чем «подпортила» общее впечатление от лука.

Ботинки стилист посоветовала заменить на кроссовки и перенести внимание с нижней части туловища на лицо с помощью ультрамодных аксессуаров. При этом имидж-стилист похвалила певицу за тренч с принтом «гусиная лапка», ставшего вечной классикой.

«Образ нашей героини выглядит совсем простым, я бы даже сказала, типично городским. Однако если бы мы не знали, что перед нами стоит популярная певица, отличить ее от обычных бегущих мимо девушек было бы сложно. Алсу умело растворилась в толпе, подобрав ничем не примечательный лук. Из плюсов — такой аутфит безусловно комфортный. Но есть и недочеты, к примеру, слишком много акцентов в нижней части. Ботинки, джинсы с подворотами, длина пальто — все это в зоне щиколоток. Мне бы хотелось переместить акцент на зону лица. Алсу подошли бы крупные очки и бейсболка — хит осени. А так образ выглядит неряшливым из-за таких нелепых ляпов. Хочется его причесать», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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