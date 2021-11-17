«Отделка перьями создает впечатление возраста»: дочь Изаксон в платье с юбкой-рыбкой допустила модную неточность

Стилист Оксана Шлентова нашла пару недочетов в аутфите Стефании Маликовой. И главный из них — звездная блондинка добавила себе возраста.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Оксана Шлентова прокомментировала вечерний образ Стефании Маликовой для бала дебютанток Tatler. Младшая дочь Елены Изаксон отдала предпочтение элегантному платью макси с перьями и юбкой-рыбкой.

Однако стилист посоветовала моднице впредь выбирать наряды, которые больше подходят ее юному возрасту. Платье, которое Стеша надела для бала Tatler, по мнению нашего модного эксперта, добавило Маликовой возраста. Оно слишком серьезное и строгое для молоденькой девушки. Но с цветовой палитрой дочка именитого певца не ошиблась, такая молочная гамма ей к лицу.

«Стефания очень миловидная, нежная, хрупкая девушка, со светлым цветотипом внешности и романтическим стилем. Хочу отметить, что светлые оттенки в образе подчеркивают природную естественность и благородную внешность девушки. Единственное, что крой и длина макси платья для юной девушки выглядят слишком серьезно, придает возраст и строгость, а архетип девушки совсем не такой. Отделка платья перьями также создает впечатление возраста. Я бы посоветовала Стефании носить платья меньшей длины, более молодежного фасона и кроя. Цветовая гамма в светлых тонах, стиль в одежде — романтический, натуральный. Что касается обуви, здесь гармоничнее смотрелись бы туфли-лодочки или изящные босоножки с тонким ремешком. Никаких крупных и массивных деталей и темных цветов», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт с 2019 года.

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