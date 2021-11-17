«Со мной она вела себя прилично»: Елена Ханга высказалась об алкоголизме Даны Борисовой

По словам телеведущей, плохо, что в тяжелый момент жизни коллеги ее рядом не оказалось.

Телеведущая Елена Ханга в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась об алкоголизме своей коллеги Даны Борисовой.

«Это просто меня рядом с ней не оказалось. Со мной она вела себя прилично. Это очень важно, когда тебя поддерживают дома». Елена Ханга

Как отметила Елена Ханга, человеку, чтобы не сорваться, нужна безусловная любовь со стороны близких людей. «Когда тебя любят, несмотря ни на что. Что бы с тобой не было. Тебя примут и помогут. Тебе не будут делать замечания. Тебе просто помогут, не говоря ни слова», — заявила Елена Ханга.

Напомним, что Елена Ханга и Дана Борисова вели вместе программу «Принцип домино». Одно время у Борисовой были проблемы с алкоголем и наркотиками. Она даже проходила лечение в зарубежной клинике.

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