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«Булочки слиплись?»: Каменских со стрингами-танга меж бедер стиснула зад, раздвинув «окорочка»

Украинская дива без стеснения интимно обнажила свой «поплавок», присев на яхте.

«Булочки слиплись?»: Каменских со стрингами-танга меж бедер стиснула зад, раздвинув «окорочка»
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Настя Каменских нашла самую сексуальную позу для своих «сочных» прелестей. На яхте украинская дива эффектно присела на слипшиеся «булочки», скрыв полушария «поплавка» трусиками-танга. При этом певица раздвинула «бедра», приняв позу лотоса.

В таком виде со спины поп-диву и «подловили» на отдыхе. Кстати, этим «горячим» кадром артистка делилась в своем микроблоге. Украинская дива любит дразнить мужскую часть подписчиков в Instagram пикантными снимками в мини-бикини.

Певица Настя Каменских
Настя Каменских в стрингах присела на яхте, сексуально утянув тонкой тканью «взбесившиеся булки». Фото: Instagram.com/kamenskux

«Булочки слиплись?», «Сзади ваш поплавок кажется таким пикантным», «Иллюзия стиснутых булочек», «Это какие же у вас пышные бедра, если кажется, что попка слиплась под трусиками, а вы еще и «окорочка» раздвинули», «Горяча! Вызывайте на пляж пожарных, тут все полыхает», «Сочные прелести из трусов выскакивают», «С такими мячиками можно плавать без надувного матрасика», — написали фолловеры.

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