Рабочий визит: принц Чарльз и Камилла поехали в страну, где несколько лет жила Кейт Миддлтон

С начала пандемии прошло больше года. Все это время представители королевской семьи проводили много встреч онлайн. И только в последнее время чаще остальных стали выходить в свет Кейт Миддлтон и принц Уильям. К слову, недавно она побывали в отпуске, который так и остался засекреченным.
Принц Чарльз и герцогиня Камилла отправились в первый после пандемии зарубежный королевский тур. Начали с Иордании.
По прилете в Амман королевскую чету приветствовали король Абдалла II и королева Рания во дворце Аль-Хусейние. С Иорданией у королевской семьи есть и немного другая взаимосвязь. Там несколько своих лет прожила Кейт Миддлтон, будучи еще совсем ребенком. Об этом пишет Goodto.
К слову, принц Уильям посетил Иорданию в 2018 году. Тогда он побывал в тех местах, где его жена проводила время на прогулках с отцом и сестрой.
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