«В наследство достался чемодан книг»: Ханга показала дворец, который забрали ее африканские родственники

Как отметила телеведущая, ее мать не могла претендовать на богатства своего мужа.

Телеведущая Елена Ханга в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» показала дворец, который мог стать ее. Здание находится на Занзибаре.

«Мне в наследство от отца достался только чемодан книг. Все отошло моему брату Ахмеду. Он все спустил. Там был дворец, который потом продали. Этот дворец долгое время арендовала организация ЮНЕСКО». Елена Ханга

Как отметила Ханга, у нее, по сути, не было возможности побороться за дворец.

«У отца было три жены. Они начали судиться друг с другом за наследство. Мне тоже позвонили и сказали, что я могу принять участие. Но моя мама не мусульманка, поэтому ее в качестве наследницы не рассматривали.

Я в итоге на суд не поехала. Я эту семья не знаю. Отца своего не помню. Я все отписала третей жене», — заявила Елена Ханга.

Напомним, что отец Елены Ханги был премьер-министром Занзибара. В 1964 году он был репрессирован после государственного переворота. Погиб в тюрьме.

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