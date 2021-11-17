«Я уже забыла, как он выглядит»: Алена Апина негативно высказалась о своем втором муже

По словам певицы, она уже не замужем пять или даже шесть лет.

Певица Алена Апина заявила, что она уже пять или даже шесть последних лет не замужем. О своем втором муже у нее не самые лучшие воспоминания.

«Я уже забыла, как он выглядит. Господи, мне это неинтересно. Ребят, я такая счастливая, что такого счастья еще поискать надо. И все у меня хорошо». Алена Апина

Как отметила Апина, часто пресса писала, якобы муж «пропустил ее через мясорубку». Как заметила исполнительница, это она пропустила мужа через мясорубку, а не он ее. По словам звезды, ей чуть ли не каждый день предлагают сегодня выйти замуж, однако она пока отказывается, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Алена Апина в 1993 году вышла замуж за бизнесмена Александра Иратова. От него в 2001 году она родила дочь Ксению. Брак распался в 2017 году.

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