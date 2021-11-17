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«Да вы сами мужа угробили!»: любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова

Как отметил Денис Сердюков, для него актриса — никто в этой жизни.

«Да вы сами мужа угробили!»: любовник Цывиной обвинил Поргину в смерти Караченцова
Людмила Поргина. Фото: Globallookpress.com

Любовник покойной актрисы Ирины Цывиной Денис Сердюков в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» набросился с обвинениями в адрес вдовы актера Николая Караченцова, Людмилы Поргиной.

Денис Сердюков
Денис Сердюков. Фото: кадр из шоу «Прямой эфир»

Как отметила Поргина, ей горько, что уже спустя год после смерти Цывиной Сердюков завел новые отношения. По ее словам, мужчина никогда по-настоящему не любил актрису. Он просто не умеет любить. Как думает Поргина, Сердюков предал любимую женщину.

«Это я не умею любить?! Да вы сами мужа угробили! Вы для меня тоже никто».

Денис Сердюков

После этих слов Поргина соскочила со своего места и подошла к Сердюкову. Она назвала его подлецом и негодяем.

Напомним, что Ирина Цывина ушла из жизни в 2019 году. Сердюков спустя год женился на Юлиане Голдман.

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Тэги

Денис СердюковИрина ЦывинаЛюдмила ПоргинаНиколай КараченцовПрограмма "Прямой эфир"