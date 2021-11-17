«Я не заметил, что он спивается»: Левкин рассказал о Юрине, у которого проблемы с алкоголем

По словам музыканта, в свое время коллега часто навещал его в больнице.

Музыкант Владимир Левкин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro высказался о своем коллеге Валерии Юрине, который, как утверждают его близкие, спивается.

«К большому сожалению с Валерой я не общаюсь уже где-то полгода. Последний раз виделись на передаче. Я не заметил, что он спивается. Он был абсолютно нормальным. Говорил, что записывает альбом в Германии». Владимир Левкин

По словам Левкина, Юрин — талантливый гитарист и исполнитель.

«Считаю, что он в свое время был хорошим солистом в «На-на». Практически нашу группу делали под него. Сейчас я не в курсе, чем он занимается. Я ему благодарен, что он нормально воспринял мое присутствие в коллективе. Он был опытным музыкантом, когда я только пришел в «На-на». Он часто навещал меня в больнице. Я очень ему благодарен. Коронавирус нас сейчас, конечно, разводит. Некоторых друзей я очень давно не видел», — заметил Левкин.

Напомним, что Валерий Юрин сильно пьет последний год. Его приятель и гражданская жена сама сообщили о проблемах музыканта прессе.

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