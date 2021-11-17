«Нужно звонить руководителям на Украину»: Добронравов высказался о выходе «Сватов-7» на экраны

Как отметил актер, сейчас у него на уме другие проекты и спектакли.

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro высказался о будущем сериала «Сваты-7».

«Ну что вы меня спрашиваете. Ну ей Богу. Я — артист. Бог его знает, когда он выйдет. Я хочу, конечно. Молюсь. Артисты не знают, когда выйдет на экраны сериал». Федор Добронравов

Как отметил Добронравов, он не обладает точной информацией относительно сроков выхода «Сватов-7» на экраны.

«Нужно звонить руководителям на Украину. Я снялся и все. Сейчас у меня другие проекты и спектакли. Хочу, как и все, чтобы сериал «Сваты-7» вышел как можно скорее», — заметил Федор Добронравов.

Напомним, что сериал «Сваты-7» был доснят минувшим летом в Грузии. Седьмая часть, которая должна выйти уже в ноябре, станет заключительной.

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