«Мне понравилось, как они смотрятся на льду»: Авербух рассказал о приглашении Авериных в «Ледниковый период»

Пока звезды и спортсмены готовят свои номера и выносят их на суд зрителей и членов жюри в рамках восьмого сезона шоу «Ледниковый период», продюсер Илья Авербух думает о будущем. В планах – пригласить сестер Авериных на лед. Причем, как выяснилось, гимнастки уже примеряли коньки и приходили на тренировки.

«Раскрою небольшой секрет: Аверины уже выходили на лед и провели несколько тренировок. После их решения поехать на чемпионат мира, они вернулись в гимнастический зал. Но им очень понравилось тренироваться. Мне понравилось, как они смотрятся на льду. Когда они примут решение о завершении спортивной карьеры, то я буду счастлив увидеть их на льду», — цитирует Авербуха «Комсомольская правда».

Напомним, недавно Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой.

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