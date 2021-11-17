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«Страх не оправдать ожидания»: 15-летняя дочь Табакова отказалась продолжать звездную династию

Накануне Маша блистала на бале дебютанток Tatler.

«Страх не оправдать ожидания»: 15-летняя дочь Табакова отказалась продолжать звездную династию
Олег Табаков. Фото: Global Look Press

Накануне в Москве состоялось одно из самых красивых и романтических мероприятий – бал дебютанток Tatler. Блистала на нем и 15-летняя Маша Табакова. Она выбрала алое платье в пол итальянского модельера Альберты Ферретти, которое заказывали специального для этого вечера в Италии, и россыпь бриллиантов.

Как оказалось, продолжать актерскую династию звездная наследница отказывается.

Маша Табакова
Маша Табакова. Фото: Михаил Фролов/КП

«Главное для меня сейчас – закончить школу и поступить в университет: я выбираю между дизайном и менеджментом в фэшн-сфере. Конечно, я бы хотела себя попробовать в роли актрисы, и если кто-то предложит, соглашусь без раздумий. Но учиться этому… У меня есть страх не оправдать ожидания. Все-таки я ношу фамилию своего знаменитого папы», — цитирует Табакову «Комсомольская правда».

Также Маша отметила, что старается не обращать внимания на самые разные слухи, которые периодически появляются вокруг их семьи.

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