«Мисс Россия» вскружила голову: брак Дмитрия Маликова оказался под угрозой

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон познакомились в 90-х. Красавица вскружила голову артисту, родила дочь Стефанию и стала его законной женой. Однако спустя 11 лет их брак начал трещать по швам. У Елены, которая старше Дмитрия на семь лет, появилась серьезная конкурентка.

Артист тогда всерьез увлекся победительницей конкурса «Мисс Россия-2010» Ириной Антоненко. По слухам, Маликов буквально потерял голову от зеленоглазой красавицы и даже предложил жене развестись.

«По слухам, Дмитрий настолько потерял голову, что Елена готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы (которая значительно моложе ее). Неизвестно, что случилось дальше, но очевидно, что Елене удалось удержать мужа», — сообщили источники «Экспресс-газете».

Добавим, через какое-то время Антоненко переехала в США. Сейчас ей 30 лет. А в семье Маликова произошло радостное событие в 2018-м. Суррогатная мама родила сына Марка, в котором артист души не чает.

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