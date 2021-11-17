«Изящество и грация»: Макеева в изумрудном бикини впечатлила фанатов роскошной фигурой

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков перебрались в Турцию. Там актриса купила несколько квартир, в одной из которых живет со своей семьей. Теперь в ленте инстаграма Анастасии еще больше снимков с побережья. На этот раз она позировала в бикини изумрудного цвета рядом с мужем.

«С днем проектировщика, друзья! Счастлива, что мой муж и свекр — уникальные специалисты в области проектирования у меня в семье два гения. Мужчины, я горжусь вами!», — написала Макеева.

А фанаты тем временем восхитились фигурой актрисы.

«Изящество и грация! Красивые! Счастья вам!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае этого года. Пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды.

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