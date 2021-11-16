«Снялся с большим удовольствием»: Павел Прилучный принял участие в эротическом клипе

За несколько часов клип «взорвал» интернет.

Павел Прилучный принял участие в эротическом клипе Кати и Волги Король на песню «Мира шум». Откровенную работу снял Сергей Ткаченко.

«Эротический клип, две близняшки, я снялся в нем с большим удовольствием. Они безусловно будут главным сексуальным объектом каждого мужчины. Обе девушки горячие, свободные, замечательные и прекрасные!» — прокомментировал актер Газете.ru.

Сюжет клипа разворачивается на приеме у психолога. Павел оказывается на приеме у сестер-близняшек. Героя волнуют эротические фантазии, частью которых являются девушки.

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