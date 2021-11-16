«Дать тебе пощечину»: Ольга Васильевна Гобозова не сдержала эмоций во время встречи с Андреем Чуевым

Фактически очная ставка состоялась на шоу «На самом деле», которое вышло в эфир в этот вторник, 16 ноября.

Во время ток-шоу встретились бывшие участники «Дома-2», мама Саши Гобозова Ольга Васильевна и эпатажный бизнесмен Андрей Чуев.

Их связывают давние и не очень красивые отношения. Еще несколько лет назад Андрей Чуев, который занимается строительным бизнесом, пообещал Ольге Гобозовой помочь приобрести хороший дом.

Но в итоге Ольга Васильевна получила малопригодное для проживание помещение, собственником которого еще и был сам Андрей Чуев.

Кроме того, Андрей Чуев ухитрился повесить на Ольгу Васильевну кредит, от уплаты которого уклонялся.

Увидев своего обидчика на ток-шоу, Ольга Васильевна не смогла сдержать эмоций.

«Мне хочется дать тебе пощечину. Я уже два года плачу. Не выхожу из больницы. Ты меня до такого состояния довел, что я шесть месяцев из дома не вылезала. Чем довел? Ты обманул нашу семью», — плакала в голос Ольга Васильевна.

Во время программы вспомнили, что это не единственные махинации Андрея Чуева. На шоу пришли люди, которые смогли подтвердить, что Чуев в свое время стал «Человеком года» на «Доме-2» с помощью покупки голосов.

Поклонники телепроекта помнят, какой тогда был грандиозный скандал.

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