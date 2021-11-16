21-летняя «Мисс Россия» родила дочь 59-летнему олигарху

Владельца банка и водки «Русский стандарт» заметили в компании юной модели во время музыкального фестиваля в Дубае.

21-летняя «Мисс Россия» Юлия Полячихина родила дочь 59-летнему олигарху Рустаму Тарико. Миллиардер назвал девочку Роза, в честь своей 90-летней мамы. Девочке уже три месяца.

Рустам Тарико встречается с моделью уже три года. Пара познакомилась на конкурсе «Мисс Россия», где олигарх — главный организатор. У Тарико ранее были романы с победительницами конкурса — Викторией Лопыревой и Аленой Гавриловой, которая родила ему сына. Новорожденная девочка стала первенцем Полячихиной и четвертым ребенком Тарико.

В марте этого года на Мальдивах Рустам Тарико организовал большую вечеринку в честь дня рождения своей избранницы. На 21-летии девушки выступал Дмитрий Маликов, сообщает издание Super.

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