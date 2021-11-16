Мода на шпагаты: Решетова подшутила над новой девушкой Тимати

Анастасия Решетова подшутила над новой девушкой Тимати. Модель опубликовала в stories своего микроблога опубликовала видео своей тренировки. Бывшая возлюбленная репера рассказала, что тренируется до седьмого пота.

«С меня семь потов сошло сегодня и плюс на разогретые мышцы легче делать шпагат», — подшутила модель в stories своего Instagram.

Девушка продемонстрировала, что может исполнять трюки не хуже, чем новая возлюбленная Тимати. Саша Дони уже прославилась в Сети своими фото в шпагате. Подписчики 19-летней модели шутят, что та пытается переплюнуть Волочкову.

«И так все поняли, что вы бывшая гимнастка, и шпагаты — это обычное дело для вас. Уже Волочкову напоминаете», — пишут в Instagram Дони.

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