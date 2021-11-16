«Была чрезмерно строга»: Брежнева поделилась своими правилами воспитания детей

Артистка рассказала, что считала себя не самой хорошей мамой.

Вера Брежнева поделилась своими правилами воспитания детей. Певица рассказала, что захотела ребенка в очень раннем возрасте, но долго не могла забеременеть.

«Я очень хотела ребенка. Плюс встретила молодого человека, он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучила очень много литературы. И даже когда меня положили на сохранение перед родами, я рассказывала какие-то истории, которые прочла в книге. 19-летняя девочка делилась опытом, который она узнала. Тогда мне казалось, что готова. А сейчас я смотрю: вот моей Соне ребенка маленького», — поделилась артистка в YouTube-шоу ЖВЛ.

В 19 лет Вера Брежнева родила от Михаила Кипермана старшую дочь Соню. Сейчас девушке уже 20 лет. Артистка не стала препятствовать ее переезду в США. В 2021 году родилась Сара. Обе дочери далеки от шоу-бизнеса.

«Я думаю, что была чрезмерно строга со своей дочерью, как-то нас папа так воспитывал. И мне казалось, что это правильный подход. И сейчас, конечно, с Сарой я не допускаю таких ошибок… Я уделяю столько времени детям, сколько могу уделить», — рассказала Брежнева.

Сейчас поп-звезда замужем за композитором Константином Меладзе. Брежнева заявляет, что чувствует себя счастливой.

«Мы нормальная семья. Иногда мы не можем позволить открытое проявление чувств… Романтика необходима! Задача двоих людей — сохранить флер букетно-конфетного периода на всю длительность отношений. Я вернула все свои навыки готовки, я так себя хорошо почувствовала!» — поделилась певица.

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